Mercato - Real Madrid : Cet indésirable de Zidane a tranché pour son avenir !

Publié le 29 avril 2021 à 22h00 par H.G.

Alors qu’il est actuellement en prêt à Arsenal, Dani Ceballos n’aurait pas la moindre intention de repartir en prêt la saison prochaine.

Depuis maintenant deux ans, Dani Ceballos évolue en prêt dans le cadre d’un prêt à Arsenal en provenance du Real Madrid. En effet, Zinedine Zidane ne compte pas sur lui chez les Merengue , chose qui ne laisse ainsi d’autre choix au milieu de 24 ans de s’en aller pour aller gratter du temps de jeu ailleurs, malgré son rêve de s’imposer au sein du club de la capitale espagnole. Cependant, le natif d’Utrera ne semble plus avoir l’intention de répéter le schéma qu’il suit depuis maintenant deux saisons.

Dani Ceballos voudrait soit rester au Real Madrid, soit être transféré