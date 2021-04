Mercato - Real Madrid : Un renfort colossal est confirmé pour Zidane !

Foot - Mercato - Real Madrid

Bien que le PSG ait joué le coup à fond pour David Alaba, le défenseur du Bayern Munich devrait s’engager au Real Madrid et signer son contrat au mois de mai.

Grâce à sa polyvalence, son âge (28 ans) et sa situation contractuelle alléchante pour n’importe quel club intéressé, David Alaba déchaîne les passions depuis plusieurs mois. Alors que le défenseur central du Bayern Munich a annoncé qu’il quittera gratuitement le club à la fin de la saison, le PSG s’est notamment positionné sur le dossier comme le10sport.com vous l’a une nouvelle fois confirmé le 21 avril. Cependant, on vous confiait également que la préférence de David Alaba de rejoindre le championnat espagnol avait obligé Leonardo et les dirigeants du PSG à revoir leurs plans. Le Real Madrid était la priorité d’Alaba, l’est restée et devrait être son prochain club. Le10sport.com vous révélait qu’aucun accord final n’avait été signé ces derniers jours, mais ce feuilleton prendrait un énorme tournant.

Selon les informations de Fabrizio Romano, le Real Madrid mènerait la course depuis le mois de janvier et serait proche de franchir la ligne d’arrivée dans l’opération Alaba. En effet, courant mai, le défenseur du Bayern Munich signerait son contrat grâce auquel il percevrait des revenus annuels de 12M€. Le Real Madrid pourrait donc tenir là le successeur de Sergio Ramos ou de Raphaël Varane semblant tous les deux sur le départ.

