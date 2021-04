Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La manoeuvre colossale du Barça pour contrer le PSG avec Messi !

Publié le 29 avril 2021 à 12h45 par Th.B.

Le FC Barcelone ne compterait pas voir Lionel Messi filer au PSG à l’issue de la saison, soit à l’expiration de son contrat. Et pour parvenir à ses fins, le club catalan aurait mis sur pied un plan d’une grande envergure.

Après de longues semaines de spéculation et de témoignages dans la presse, le PSG serait finalement passé à l’action en coulisse dans l’optique de gratuitement attirer Lionel Messi à Paris cet été. Pour rappel, le contrat de l’Argentin expirera le 30 juin si aucun accord ne vient à être trouvé avec la nouvelle administration catalane d’ici-là. Le Paris Saint-Germain aurait profité du moment de battement avec l’installation de Joan Laporta en tant que président du Barça pour approcher le clan Lionel Messi avec une offre de contrat de deux ans avec une option pour une troisième saison d’après Marcelo Bechler. Le FC Barcelone aurait de quoi répondre au PSG.

La promesse américaine, le rôle d’ambassadeur et la reconversion au Barça !