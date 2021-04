Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta prépare quelque chose de grand pour cet été !

Publié le 29 avril 2021 à 4h45 par T.M.

Malgré les dettes colossales du FC Barcelone, Joan Laporta pourrait bien frapper très fort lors du prochain mercato estival.

Un nouveau chapitre peut débuter au FC Barcelone. Elu président, Joan Laporta est chargé de mettre en place ce nouveau projet, mais cela ne s’annonce pas si simple. En effet, le patron blaugrana a la lourde tâche de devoir prolonger Lionel Messi et alors que cela passera pas de gros arguments sportifs et l’arrivée de recrues XXL, cela s’annonce compliqué étant donné les finances actuelles des Blaugrana.

Le Barça va frapper fort !