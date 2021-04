Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone a envoyé un message clair à Neymar !

Publié le 28 avril 2021 à 16h15 par H.G.

Alors que Neymar est proche de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain, ses envies de retourner au FC Barcelone seraient de retour au premier plan. Et cet attrait serait loin d’être à sens unique à en croire la presse catalane.

Proche de prolonger son contrat jusqu’en juin 2026 avec une année supplémentaire en option comme le10sport.com vous l’a annoncé, Neymar aurait de nouveau l’intention de retourner au FC Barcelone et serait prêt à faire faux-bond au PSG. C’est du moins ce qu’affirme la presse catalane ces derniers jours, celle-ci indiquant que le dénouement du renouvellement du Brésilien dans la capitale française serait actuellement paralysé. Le joueur de 29 ans aurait en effet l’intention de refaire équipe avec Lionel Messi, et il serait conscient que La Pulga a maintenant davantage de chances de prolonger au Barça que de le rejoindre au PSG, chose qui le pousserait donc à envisager de retourner en Catalogne.

Le FC Barcelone s’intéressera à Neymar tant qu’il ne prolonge pas