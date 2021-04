Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le futur club de Dario Benedetto déjà identifié ?

Publié le 28 avril 2021 à 18h10 par T.M.

Compte tenu de sa situation actuellement à l’OM, Dario Benedetto voit son avenir être au coeur des rumeurs. Et cet été, l’Argentin pourrait bien faire ses valises.

Tandis qu’Arkadiusz Milik pourrait quitter l’OM cet été, Dario Benedetto pourrait être une solution pour remplacer le Polonais. Mais encore faut-il que l’Argentin reste sur la Canebière... Alors que l’arrivée de Jorge Sampaoli n’a pas permis à Benedetto de revenir au premier plan, cela pourrait donc avoir un impact sur son avenir à l’OM. A ce sujet, RMC expliquait d’ailleurs récemment que Pablo Longoria ne devrait pas retenir l’ancien de Boca Juniors et qu’en fonction de la volonté du joueur ou des offres qui arriveraient, un transfert pourrait se profiler.

Direction Elche ?