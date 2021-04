Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Kylian Mbappé totalement relancé par la Super Ligue ? La réponse !

Publié le 28 avril 2021 à 17h15 par H.G.

Alors que le projet de la Super Ligue européenne s’est effondré la semaine dernière, cela ne remettrait pas en cause l’offensive du Real Madrid afin de s’attacher les services de Kylian Mbappé.

À un peu plus d’un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé est à un tournant dans son aventure au PSG. En effet, faute de prolongation d’ici cet été, Paris n’aura d’autre choix que de le vendre pour ne pas prendre le risque de le voir s’en aller librement un an plus tard. Et si la priorité du club parisien est bien évidemment de parvenir à convaincre son attaquant de parapher un nouveau bail, le Real Madrid se tiendrait prêt à mener une offensive si jamais Kylian Mbappé ne renouvelle pas. Cependant, il a dernièrement été annoncé que l’opération pourrait finalement être reportée par les Madrilènes en raison de l’échec du projet de la Super Ligue européenne, qui aurait permis aux Merengue d’accroitre drastiquement leurs revenus.

L'opération Kylian Mbappé serait toujours en cours côté Real Madrid...