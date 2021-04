Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Trois profils XXL envisagés en plus de Neymar ?

Publié le 28 avril 2021 à 16h00 par La rédaction

En quête de renforts offensifs cet été, le FC Barcelone rêverait toujours de rapatrier Neymar en provenance du PSG. Mais pas seulement...

Après le départ de Luis Suarez du côté de l'Atletico de Madrid l'été dernier, le FC Barcelone n'a jamais remplacé le buteur uruguayen et ne compte qu'un seul numéro 9 de formation dans son effectif : Martin Braithwaite. Les dirigeants du Barça se sont alors mis à la recherche du buteur idéal en plus de l'envie de faire revenir Neymar. Avec les blessures récurrentes d'Ousmane Dembélé et l'incertitude qui plane autour de son avenir, celui qui joue actuellement en pointe pourrait avoir de la concurrence la saison prochaine.

Haaland, Lautaro Martinez, un autre ?