Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération XXL est toujours imaginée par le Barça pour Neymar !

Publié le 27 avril 2021 à 23h15 par B.C.

Malgré la dernière sortie de Neymar sur son avenir, le FC Barcelone n’a pas tiré un trait sur l'attaquant brésilien et réfléchirait à une offre susceptible de faire craquer le PSG.

De nouveau au coeur des rumeurs, Neymar a envoyé un message de taille sur son avenir ce mardi, à la veille d’affronter Manchester City en demi-finale aller de la Ligue des champions. « Tout est presque réglé. (…) Vous savez, on est en discussion avec Paris... On n'est pas pressé. (...) Je me sens à l'aise. Je me sens vraiment très heureux ici au Paris Saint-Germain », a annoncé la star du PSG sur RMC . D’après les informations divulguées par le10sport.com, la prolongation de Neymar ne fait plus de doute, permettant à l’intéressé de s’engager avec le PSG jusqu’en 2026 avec une année supplémentaire en option. Cependant, le FC Barcelone n’a pas l’intention d’abandonner ce dossier tant que la prolongation de l’attaquant n’aura pas été officialisée comme l’a révélé une source du club catalan au média Ara . Les Blaugrana seraient même en pleine réflexion pour transmettre une offre au PSG.

Le Barça prêt à proposer Dembélé au PSG pour Neymar