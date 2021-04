Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le PSG reçoit une excellente nouvelle pour Lionel Messi !

Publié le 27 avril 2021 à 22h00 par A.D.

Libre de tout contrat le 30 juin, Lionel Messi aurait reçu une offre de deux saisons, plus une en option, de la part du PSG. De son côté, le Barça n'aurait pas encore bougé son petit doigt pour le moment à cause de la crise liée au coronavirus.

Lionel Messi sera en fin de contrat avec le FC Barcelone le 30 juin. Partagée entre une prolongation et un départ, La Pulga aurait une offre de contrat entre les mains. Selon les informations de Marcelo Bechler, divulguées ce mardi soir sur TNT Sports Brésil , le PSG aurait formulé une offre de deux saisons, plus une en option, à Lionel Messi. Mais qu'en est-il du FC Barcelone ?

Laporta n'aurait pas bougé pour Lionel Messi