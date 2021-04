Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Juve, Manchester… Cristiano Ronaldo a tranché pour son avenir

Publié le 27 avril 2021 à 20h30 par Bernard Colas mis à jour le 27 avril 2021 à 21h37

Recruté par la Juventus à l’été 2018, Cristiano Ronaldo est sous le feu des critiques après la saison décevante réalisée par son équipe. Une situation qui inciterait la star portugaise à changer d’air dès cet été, à un an de la fin de son contrat.

À 36 ans, Cristiano Ronaldo reste une incroyable machine à buts. Cette saison, le Portugais a trouvé le chemin des filets à 32 reprises, en 39 apparitions sous le maillot de la Juventus. Des statistiques impressionnantes qui ne suffisent pas à son club pour s’illustrer. Déjà éliminée en Ligue des champions après une piètre performance face au FC Porto, la Juve est aujourd’hui à la lutte avec l’Atalanta, le Napoli et l’AC Milan pour décrocher son billet pour la prochaine édition de la plus prestigieuse des compétitions européennes tandis que l’Inter se dirige tout droit vers un 19e sacre national. La fin de saison des Bianconeri s’annonce ainsi particulièrement délicate, tout comme le prochain mercato estival. D’après la presse italienne, Cristiano Ronaldo serait en effet frustré de son expérience turinoise et envisagerait sérieusement de changer d’air à un an de la fin de son contrat.

Avec ou sans la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo voudrait quitter la Juve

Ce lundi, le quotidien Tuttosport faisait part des doutes profonds ressentis par Cristiano Ronaldo pour son avenir et expliquait qu’un départ était clairement d’actualité, d’autant plus si la Juventus ne parvenait pas à se qualifier pour la Ligue des champions. Le Portugais est conscient que sa fin de carrière approche à grands pas et qu’il ne peut pas se permettre de perdre une année. Ce mardi, AS va encore plus loin puisque le média espagnol assure que Cristiano Ronaldo est déterminé à quitter la Juventus, quelle que soit la place obtenue par Bianconeri en Serie A à la fin de la saison. Du côté de la direction, un départ de l’attaquant ne serait pas forcément vu d’un mauvais oeil malgré les récentes déclarations du club. « Pour moi, Cristiano Ronaldo est intouchable, il a un contrat jusqu'au 30 juin 2022 et il restera. On verra ensuite ce qui se passe après. Cristiano, tant sur le plan technique que sur celui de l'image, nous a donné un coup de pouce vers l'Olympe du football », confiait pourtant récemment le vice-président turinois Pavel Nedved. Paolo Bargiggia, journaliste italien, révélait il y a peu sur son site internet que John Elkann, PDG d’Exor qui détient la Juve, avait demandé à la direction turinoise de céder la star portugaise dès le prochain mercato estival en raison des coûts élevés engendrés par sa présence. Le club rencontre des difficultés financières depuis le début de la crise du Covid-19 et ne pourra pas compter sur la Super Ligue pour renflouer ses caisses après l’échec du projet, de quoi rendre difficilement supportable les 60M€ bruts perçus chaque année par Cristiano Ronaldo, surtout si la Juve venait à ne pas finir dans le quatuor de tête, synonyme de qualification pour la Ligue des champions et des revenus qui en découlent. D’après les informations du quotidien AS , l'écurie turinoise est bel et bien disposée à céder sa star et attendrait que son agent Jorge Mendes lui fasse parvenir une proposition concrète d’un club.

Le PSG et Manchester United en pole ?