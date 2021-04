Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme coup se précise pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 27 avril 2021 à 19h15 par B.C.

Alors que Cristiano Ronaldo songerait à quitter la Juventus, la direction turinoise ne serait pas opposée au départ de sa star.

Cristiano Ronaldo vit peut-être ses derniers moments à la Juventus. Recruté par le club turinois à l’été 2018, le Portugais impressionne sur le plan individuel mais n’est pas parvenu à faire franchir un cap à son équipe. Éliminée dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions par le FC Porto, la Juve est aujourd’hui à la lutte pour finir dans le quatuor de tête en Serie A. Une saison très compliquée qui inciterait Cristiano Ronaldo à aller voir ailleurs, alors que le PSG et Manchester United apparaissent comme des destinations susceptibles de l’intéresser. Et du côté de la Juventus, on ne verrait pas forcément d’un mauvais oeil le départ de la star, sous contrat jusqu’en 2022.

La Juve disposée à lâcher Cristiano Ronaldo