Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une bombe sur l’avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 27 avril 2021 à 17h15 par B.C.

Alors que la Juventus est à la lutte afin de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, Cristiano Ronaldo aurait déjà les idées claires pour son avenir, quelle que soit la fin de saison de son club.

Arrivé à la Juventus en 2018, Cristiano Ronaldo rêvait d’atteindre les sommets européens avec sa nouvelle équipe. Un objectif qu’il n’a pas atteint puisque les Bianconeri ont enchaîné les désillusions en Ligue des champions, et l’échec pourrait être encore plus conséquent cette année si la Juve ne parvenait pas à finir dans le quatuor de tête en Serie A. D’après plusieurs médias italiens, Cristiano Ronaldo pourrait décider de quitter son club s’il ne pouvait participer à la prochaine édition de la Ligue des champions, et deux pistes retiendraient son attention : le PSG et Manchester United. Mais ce mardi, la presse espagnole va encore plus loin.

Cristiano Ronaldo voudrait partir