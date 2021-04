Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo lance un signal fort à Leonardo !

Publié le 26 avril 2021 à 17h45 par A.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juventus lors du prochain mercato estival.

L’aventure italienne de Cristiano Ronaldo pourrait se terminer cet été. Le Portugais, arrivé à la Juventus en 2018, serait agacé par les échecs répétés de son équipe en Ligue des Champions. Une situation qui ne semble pas déplaire au club turinois d’ailleurs, qui aimerait se séparer d’un salaire gigantesque de 31M€ par an. Ainsi, la presse italienne que plusieurs clubs auraient été alertés par les envies de départ de Cristiano Ronaldo, notamment le Paris Saint-Germain et ses anciens clubs du Real Madrid et de Manchester United. A Paris, Leonardo pourrait frapper un énorme coup avec le quintuple Ballon d’Or...

Cristiano Ronaldo est prêt à tout pour le PSG ou Manchester United