Mercato - Real Madrid : Ces grandes stars dont Zidane ne veut plus du tout !

Publié le 26 avril 2021 à 16h00 par La rédaction

Au Real Madrid, plusieurs cadres sont en échec avec Zidane. Gareth Bale et Isco sont poussés vers la sortie depuis un moment et cette saison, Marcelo semble emprunter la même direction.

Ils font partie de cette génération dorée du Real Madrid qui a remporté plusieurs Ligue des Champions avec Zinédine Zidane. Les Kroos, Ramos, Varane, Carvajal etc... des joueurs qui pouvaient jouer dans n'importe quelle équipe tant ils étaient impressionnants. Mais depuis quelques saisons, certains cadres ou joueurs clés de cette équipe se retrouvent en difficulté dans un Real Madrid en reconstruction depuis le départ de Cristiano Ronaldo.

Trois stars vers la sortie ?

Il s'en est passé des choses depuis la dernière Ligue des Champions du Real Madrid. Depuis, Zidane est parti, puis il est revenu lorsqu'il a vu que les hommes de Florentino Pérez commençaient à perdre pied. Dans cette perte de vitesse du côté de la capitale espagnole, trois joueurs ont considérablement baissé leur niveau de jeu. Gareth Bale, Isco et même Marcelo que l'on pensait tous intouchable. Zinédine Zidane ne compte donc plus sur eux et tente de les pousser vers la sortie...