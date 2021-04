Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça se précise pour cet indésirable de Zidane...

Publié le 26 avril 2021 à 1h30 par La rédaction

En froid avec Zinedine Zidane son coach, Isco connaît une période plutôt difficile avec le Real Madrid et si cela ne s’améliore pas, son avenir devrait être loin de Madrid.

D’après une étude de Pedro Martin, journaliste de la Cadena COPE , Isco aurait un impact presque nul sur le Real Madrid. Avec 26 matchs joués mais seulement 8 en tant que titulaire, Isco n’a pas la confiance de Zinedine Zidane son entraineur et cela se ressent. Une saison contrastée et mitigée qui pourrait le pousser à claque la porte du Real Madrid, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2022.

Un avenir loin de Madrid