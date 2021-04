Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Germain doit faire un gros sacrifice pour son avenir !

Publié le 26 avril 2021 à 1h15 par La rédaction

En fin de contrat le 30 juin, Valère Germain a d'ores et déjà officialisé son départ de l'OM. Et pour trouver un nouveau point de chute sans trop de difficulté, le buteur français serait contraint de s'assoir sur une partie de son salaire.

Assuré de terminer son aventure marseillaise à la fin de la saison, Valère Germain, attaquant de l’OM, veut trouver une expérience à l’étranger. Si l'arrivée de Jorge Sampaoli n'a rien changé à sa situation, Valère Germain veut bien évidemment du temps de temps et un projet intéressant. Et il a exprimé cette envie au micro de Canal+ ce samedi. « Il y a peut-être un léger regret sur cette période marseillaise où je n'ai jamais vraiment joué dans mon système préférentiel. J'espère découvrir l'étranger parce que ça serait une belle expérience de vie. Découvrir un nouveau championnat, je pense que ça peut être intéressant pour ma famille et moi. » Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Valère Germain ne manque pas de pistes pour son avenir, puisqu'il est apprécié du côté du Celta Vigo et de la Sampdoria. Toutefois, pour espérer rejoindre l'un de ces clubs, Valère Germain devra faire un effort financier.

Un salaire qui ne posera plus problème