Mercato - Manchester City : Mahrez se prononce sur son avenir !

Publié le 27 avril 2021 à 15h12 par La rédaction mis à jour le 27 avril 2021 à 15h16

En conférence de presse ce mardi, Riyad Mahrez a évoqué son avenir avec Manchester City avant le choc face au PSG.