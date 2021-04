Foot - Manchester City

Manchester City : PSG, Ligue des Champions... Le message fort de Riyad Mahrez !

Publié le 15 avril 2021 à 10h05 par La rédaction mis à jour le 15 avril 2021 à 10h28

Ce mercredi, Manchester City s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions en s’imposant sur la pelouse du Borussia Dortmund (2-1). Les Citizens rencontreront donc le PSG sur leur chemin. Une double confrontation très spéciale se prépare pour Riyad Mahrez.