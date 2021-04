Foot - Manchester City

Manchester City : Guardiola rend hommage à Bielsa !

Publié le 10 avril 2021 à 13h40 par La rédaction

Ce samedi, Pep Guardiola croise la route de Marcelo Bielsa. Avant cette rencontre entre Manchester City et Leeds, l'Espagnol a rendu hommage à son homologue.