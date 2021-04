Foot - Manchester City

Manchester City : Pep Guardiola pousse un gros coup de gueule !

Publié le 5 avril 2021 à 18h55 par La rédaction

Alors que Manchester City s’apprête à affronter le Borussia Dortmund en Ligue des Champions, Pep Guardiola a poussé un gros coup de gueule contre le calendrier trop chargé qui fait souffrir les joueurs.