Mercato - Real Madrid : Le clan Eden Hazard affiche d'énormes regrets avec... Barcelone !

Publié le 27 avril 2021 à 13h30 par G.d.S.S.

Alors qu’Eden Hazard a toutes les peines du monde à retrouver son meilleur niveau depuis son arrivée au Real Madrid à l’été 2019, son ancien agent critique vivement ce choix de carrière et estime que l’international belge aurait dû privilégier un challenge comme celui du FC Barcelone.

Avec le départ de Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid à l’été 2018 pour aller relever un nouveau challenge à la Juventus, le club merengue avait finalement décidé de jeter son dévolu un an plus tard sur Eden Hazard. Le milieu offensif belge, arrivé en provenance de Chelsea pour 120M€, n’a jamais vraiment réussi à convaincre depuis son arrivée en Espagne, enchainant les pépins physiques et étant également pointé du doigt sur son poids. John Vico, qui a été l’agent d’Eden Hazard, s’est livré à ce sujet dans les colonnes de La Dernière Heure , et selon lui, l’international belge n’aurait jamais dû s’engager avec le Real Madrid.

« Une erreur d’aller au Real Madrid »

« C’était une erreur d’aller au Real à ce moment-là. C’est son choix à lui. Un choix de cœur mais pas de raison. Il aurait dû y aller un an avant ou plus tard mais jamais l’année du départ de Ronaldo (en réalité, Hazard est arrivé en 2019 au Real, un an après le départ du Portugais, ndlr). Passer après lui revient à escalader l’Himalaya à mains nues. Il faut savoir oser dire non à Eden et, malheureusement, certains n’osent pas. Je lui aurais déconseillé en lui disant d’y aller l’année d’avant ou de partir par la grande porte de Chelsea un an plus tard », indique l’ancien représentant d’Hazard. D’ailleurs, plutôt que le Real Madrid, il aurait davantage essayé de le placer au FC Barcelone qui aurait davantage correspondu à ses critères de jeu selon lui.

« C’est au Barça qu’il aurait dû aller »