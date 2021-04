Foot - Real Madrid

Real Madrid : Thibaut Courtois s’enflamme pour le retour d’Eden Hazard

Publié le 25 avril 2021 à 17h00 par B.C.

Alors qu’il n’était plus apparu depuis le 13 mars, Eden Hazard a fait son retour à la compétition ce samedi. De quoi ravir Thibaut Courtois.

Recruté à l’été 2019 en provenance de Chelsea, Eden Hazard peine à s’imposer au Real Madrid, la faute à de nombreuses blessures. Cette saison, l’international belge n’a disputé que 15 rencontres pour un total de 3 buts, un rendement qui ne suffit pas à justifier l’investissement réalisé par Florentino Pérez pour s’attacher ses services. Alors que le Real Madrid entame le rush final de sa saison, Eden Hazard a l’espoir de s’illustrer dans les prochaines semaines. L’attaquant de 30 ans a fait son retour ce samedi en entrant en jeu face au Betis (0-0), de quoi ravir Zinedine Zidane qui espère désormais pouvoir compter sur son joueur : « Vous l'avez vu. Il est bien entré 15 minutes, avec de l’impulsion et de l’énergie. Le plus important pour nous avec Eden est que rien ne le dérange et c'est ce qui s'est passé. Nous en sommes heureux. Cela a donné de bons sentiments. Je suis heureux. Nous allons en profiter jusqu'à la fin de la saison. »

« On a pu voir qu'Eden allait bien »