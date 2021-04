Foot - Real Madrid

Super Ligue : Le Real Madrid et le Barça reçoivent un énorme coup de pression de l’UEFA !

Publié le 25 avril 2021 à 9h00 par B.C.

Alors que le projet de la Super Ligue a viré au fiasco, Aleksander Ceferin ne veut pas en rester là. Dans un entretien accordé au Daily Mail ce dimanche, le président de l’UEFA promet des sanctions pour les clubs dissidents et vise plus particulièrement le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus.

Annoncée comme une révolution, la Super Ligue a suscité un tollé dès l’annonce de sa création le week-end dernier. Douze clubs ont en effet décidé de s’associer pour lancer cette nouvelle compétition semi-fermée visant à concurrencer la Ligue des champions de l’UEFA, mais les réactions hostiles ont incité la quasi-totalité des membres fondateurs à se rétracter. Aux yeux de beaucoup, le mal est fait, et la création avortée de la Super Ligue a acté une fracture entre les clubs. Dans un entretien accordé ce dimanche au Daily Mail , Aleksander Ceferin a confirmé vouloir sanctionné les douze clubs dissidents et ne cache pas sa volonté de se montrer plus sévère avec les trois membres fondateurs qui n’ont pas totalement tiré un trait sur ce projet : la Juventus, le Real Madrid et le FC Barcelone.

« Tout le monde sera tenu pour responsable »