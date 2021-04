Foot - Etranger

Super Ligue : Florentino Pérez lâche ses vérités sur le PSG et le Bayern Munich !

Publié le 24 avril 2021 à 20h00 par H.G.

Alors que le PSG et le Bayern Munich ont refusé de faire partie du projet de la Super Ligue européenne, Florentino Pérez affirme que les deux clubs auraient été invités à la rejoindre plus tard.

Si deux clubs ont tout gagné avec ce projet quasi mort-né de la Super Ligue européenne, ce sont bien le PSG et le Bayern Munich. En effet, contrairement aux douze clubs dissidents, les deux écuries qui se sont affrontées lors des quarts de finale de la Ligue des Champions ont refusé d’intégrer le projet. Cela leur a permis de soigner leur image, le PSG tout particulièrement puisque son président Nasser al-Khelaïfi a même été élu président de l’ECA après des sollicitons de plusieurs dirigeants de clubs. Seulement voilà, en dépit des affirmations claires et nettes des Parisiens et des Bavarois selon lesquelles ils refuseraient catégoriquement toute invitation au projet, Florentino Pérez assure que le PSG et le Bayern Munich auraient été invité à prendre part à la compétition plus tard. Et le président du Real Madrid semble savoir pourquoi le club allemand a refusé…

« Les deux allaient être invités »