Super Ligue : Cette révélation ahurissante sur les plans du Real Madrid et du FC Barcelone !

Publié le 23 avril 2021 à 19h00 par H.G.

Alors que le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus sont les seuls clubs à ne pas avoir communiqué leur départ du projet de la Super Ligue européenne, cette prise des positions des trois écuries ne serait absolument pas le simple fruit du hasard.

Lancée dimanche dernier, la Super Ligue européenne s’est finalement avérée être un projet mort-né. En effet, à peine quarante-huit heures après son lancement en grande pompe, les six clubs de Premier League qui y figuraient (Manchester City, Manchester United, Tottenham, Chelsea, Arsenal, Tottenham et Liverpool) ont tour à tour annoncé leur départ de la compétition. De leur côté, l’Inter et l’AC Milan ont suivi leurs traces le lendemain, de même que l’Atlético de Madrid. Ainsi, il ne reste plus que le FC Barcelone et les deux instigateurs du projet que son le Real Madrid et la Juventus. Ces trois clubs n’ont en effet pas officiellement communiqué leur retrait, bien au contraire même pour le club catalan qui a annoncé y rester, laissant aux Socios la responsabilité de trancher sur la question.

Le FC Barcelone, la Juventus et le Real Madrid veulent percevoir les amendes des neuf clubs partis !