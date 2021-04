Foot - Etranger

Super Ligue : L’UEFA envoie une énorme menace au FC Barcelone et au Real Madrid !

Publié le 23 avril 2021 à 21h00 par H.G.

Alors que quatre clubs n’ont pas expressément quitté la Super Ligue européenne pour l’heure, le président de l’UEFA Aleksander Čeferin s’est montré clair concernant les risques qu’ils prennent en restant dans le projet.

La Super Ligue européenne a beau être un projet qui semble mort-né, certains clubs sont encore officiellement présent au sein de cette compétition. En effet, si les six clubs anglais concernés (Manchester City, Liverpool, Manchester United, Tottenham, Arsenal et Chelsea) ont annoncé leur retrait, de même que l’Inter et l’Atlético de Madrid, le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus sont toujours pleinement impliqués. Quant à l’AC Milan, le communiqué qui a été diffusé est peu clair et ne dit pas expressément que l’écurie lombarde a quitté le projet. Et tandis que bon nombre de clubs européens réclament des sanctions contre les douze écuries dissidentes, le président de l’UEFA a adressé une énorme menace aux quatre clubs concernés.

« S'ils disent qu'ils sont des clubs de la Super Ligue, ils ne pourront pas jouer la Ligue des champions »