Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : De nouvelles pistes pour la vente du club ?

Publié le 27 avril 2021 à 18h10 par La rédaction

Depuis quelques semaines, l'AS Saint-Etienne est à vendre et il se pourrait que les Verts aient trouvé de nouveaux investisseurs...

En grande difficulté sur le plan économique et financier cette saison, l'AS Saint-Etienne a été confié par ses dirigeants à une banque d'affaires réputée qui aura pour mission de sélectionner le meilleur investisseur, il y a environ deux semaines. Dans une lettre ouverte « à ceux qui aiment l'ASSE » , Bernard Caïazzo et Roland Romeyer expliquaient qu'ils allaient retenter de vendre le club, trois ans après l'échec de la dernière tentative.

Nouvel investisseur en vue ?

Selon les révélations de But!, un pool d'investisseurs locaux mené par Olivier Markarian, déjà partenaire de l'ASSE via sa société, ainsi qu'un fonds d'investissements basé en Suisse, s'étaient manifestés les premiers. On apprend également que d'autres investisseurs frappent également à la porte, des investisseurs français et étrangers. Une chose est sûre donc, le dossier de vente commence à bouger petit à petit et l'ASSE attire toujours les repreneurs.