Mercato - OM : Les révélations de Mandanda sur la nomination de Longoria !

Publié le 27 avril 2021 à 15h10 par Th.B.

Nommé à la surprise générale, y compris pour Steve Mandanda, président de l’OM à la toute fin de février, Pablo Longoria devrait être l’homme de la situation aux yeux du portier de l’Olympique de Marseille.

À la fin du mois de février, par le biais d’un communiqué, Frank McCourt réorganisait l’organigramme de l’OM. Le propriétaire du club phocéen et homme d’affaires américain donnait les rênes de l’Olympique de Marseille jusqu’ici détenues par Jacques-Henri Eyraud à Pablo Longoria. Quelques mois après son arrivée à Marseille en tant que directeur du football, Longoria devenait alors président de l’OM lorsque Eyraud rejoignait le conseil de surveillance. Une surprise aux yeux de Steve Mandanda au niveau de l’annonce de son intronisation, lui qui n’a été mis au courant que quelques minutes avant l’officialisation. Pour autant, Mandanda juge que Pablo Longoria va guider l’OM sur le bon chemin.

«Ça a été une surprise par rapport à tous les échanges que je pouvais avoir»