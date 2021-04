Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’annonce fracassante de Mandanda sur son avenir !

Publié le 27 avril 2021 à 13h10 par Th.B.

Ces derniers temps, la presse a fait part d’une éventuelle retraite pour Steve Mandanda pour 2022 ou même à la fin de la saison. Du bruit qui est parvenu jusqu’aux oreilles du vétéran de l’OM qui vient de souffler sa 36ème bougie. Mais pour lui, il n’a jamais été question de raccrocher de sitôt.

Bien qu’il ait prolongé son contrat l’été dernier, le liant ainsi à l’OM jusqu’en juin 2024, Steve Mandanda (36 ans) pourrait prendre la décision de raccrocher les crampons bien avant. À l’été 2022, voire une fois que le rideau tombera sur la saison en cours. C’est en effet ce que L’Équipe a récemment fait savoir dans ses colonnes. Interrogé sur son avenir à court terme par Onze Mondial, Mandanda a tenu à mettre les choses au clair à ce sujet. Le portier de l’OM avoue ne pas savoir d’où une telle ineptie est provenue.

« Je n’ai jamais dit que je comptais arrêter ou que je réfléchissais à arrêter »