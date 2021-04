Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - Jimmy Algerino : «Florenzi ne restera pas au PSG»

Publié le 27 avril 2021 à 11h50 par La rédaction

Invité exceptionnel du Comptoir Parisien et du 10 Sport en marge de la demi-finale aller de la Ligue des champions, Jimmy Algerino a notamment évoqué la situation au poste de latéral droit du PSG. Et pour l'ancien parisien, Alessandro Florenzi ne restera pas.

C'est suffisamment rare pour être souligné, Mauricio Pochettino aura son effectif au complet pour affronter Manchester City mercredi soir en demi-finale aller de la Ligue des Champions. L'entraîneur du PSG aura donc l'embarras du choix pour composer son onze de départ. Mais alors dans son immense majorité, l'équipe est déjà connue, il reste une inconnue : le poste de latéral droit. Mauricio Pochettino devra choisir entre l'expérience d'Alessandro Florenzi et la fouge de Colin Dagba, très bon lors de la double confrontation face au Bayern Munich. C'est également à ce poste que le PSG va devoir faire un choix cet été puisque l'international italien est prêté par l'AS Roma et malgré une option d'achat abordable, estimée à 8M€, les doutes subsistent en interne concernant l'avenir de Florenzi à Paris. Mais pour Jimmy Algerino, il faut recruter un autre joueur à ce poste.

«Recruter un latéral droit, c'est la priorité»

Joueur du PSG entre 1996 et 2001, Jimmy Algerino a évolué au poste de latéral droit durant sa carrière. Il est donc parfaitement placé pour évoquer ce poste. Invité du Comptoir Parisien , Jimmy Algerino espère ainsi un changement dans le couloir droit de la défense du PSG. « Je n'ai pas de nom particulier à donner. Déjà, je pense que Florenzi ne restera pas au PSG. Ce ne serait pas logique, vu ce qu'il apporte par rapport à Thomas Meunier, par exemple, qui est parti. Mais il faut vraiment s'occuper de ce poste pour trouver un joueur. Il ne faut plus se tromper en prenant un joueur confirmé, mais pas non plus trop âgé », explique-t-il avant de se prononcer sur l'éventuelle doublure à ce poste. Et pour Jimmy Algerino, il faut faire confiance à Colin Dagba : « Surtout qu'il y a Colin Dagba qui a montré des choses intéressantes donc ce serait bien de prendre un joueur de grand talent, pour 3 ou 4 ans en gardant Dagba en doublure qui n'est pas pressé. Mais effectivement, c'est le poste auquel le PSG doit trouver le bon joueur, c'est la priorité. Mais en évitant de dépenser 60M€ . »

«Pour faire défendre City, je ferais jouer Florenzi»

Mais avant de penser à l'été prochain, Mauricio Pochettino doit trancher entre Alessandro Florenzi et Colin Dagba pour mercredi soir et le choc contre Manchester City. Pour Jimmy Algerino, il faut opter pour l'expérience et les qualités offensives de l'Italien. « Ce n'est pas le choix le plus évident que ce soit Florenzi ou Dagba. Mais compte tenu du contexte avec le match aller à domicile, je ferais plutôt jouer Florenzi parce qu'il est important pour le PSG de montrer des capacités offensives. Et l'apport de Florenzi dans ce domaine peut être très important, surtout pour faire défendre les joueurs de côté de Manchester. Dagba peut le faire, mais il est un peu plus timide », assure l'ancien latéral droit du PSG toujours au micro du podcast du Comptoir Parisien avant de juger qu'à domicile « Paris doit montrer qu'il est fort et que Manchester doit craindre le PSG. Dans cette optique, Florenzi est intéressant, sachant qu'à gauche, Diallo n'est pas un habitué à ce poste donc il amènera moins d'apport offensif . » Reste désormais à savoir si Mauricio Pochettino sera sur la même longueur d'onde.