Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar fait durer le suspens pour son avenir !

Publié le 27 avril 2021 à 17h30 par Arthur Montagne

Présent en conférence de presse pour la première fois depuis 2018, Neymar n'a évidemment pas échappé aux questions sur son avenir. Et alors que tout semble bouclé en coulisse, le Brésilien refuse pour le moment de confirmer qu'il prolongera son contrat ou non avec le PSG.

Voilà plusieurs mois que tout semble réglé. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Neymar est d'accord pour étendre son bail à Paris. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Brésilien devrait même prolonger l'aventure parisienne jusqu'en 2026 avec une option pour une année supplémentaire. Autrement dit, Neymar pourrait rester au PSG jusqu'en 2027, date à laquelle il aura 35 ans et s'approchera donc de la fin de sa carrière, au moins en Europe. Les confirmations se sont d'ailleurs enchaînées, puisque pendant que Kylian Mbappé semble en pleine réflexion, le numéro 10 de la Seleçao a quant à lui tranché. Et pourtant, jusque-là, rien n'est officiel. Aucune prolongation n'a été annoncée, et surtout les discours sont moins affirmatifs. S'il n'y a vraisemblablement pas de quoi s'inquiéter, Neymar ménage toutefois le suspens.

Neymar n'annonce toujours pas sa prolongation