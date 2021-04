Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme déclaration de Mandanda sur la mise à l’écart d'Eyraud !

Publié le 27 avril 2021 à 17h10 par Th.B.

Alors que le climat était devenu insoutenable avec les supporters de l’OM, Frank McCourt a pris la décision de nommer Pablo Longoria à la place de Jacques-Henri Eyraud qui a pour sa part rejoint le conseil de surveillance.

À l’automne 2016, Jacques-Henri Eyraud était nommé président afin de mener le Champions Project de Frank McCourt qui venait d’acquérir l’OM. Un peu plus de quatre ans plus tard et d’une finale de Ligue Europa notamment, Eyraud a été poussé à céder sa place de président à Pablo Longoria en février dernier après des mois d’un divorce consommé avec les supporters marseillais qui ont à plusieurs reprises fait part de leur mécontentement, à l’image des débordements au centre Robert Louis-Dreyfus. À l’occasion d’un entretien accordé à Onze Mondial , Steve Mandanda est revenu sur le moment auquel Eyraud a été écarté tout en n’omettant pas de lui rendre hommage pour lui avoir permis de revenir à l’OM en provenance de Crystal Palace.

« Sa mise en retrait a été une surprise pour moi parce que je discutais beaucoup avec lui »