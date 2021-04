Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Barcelone, Real Madrid... Coup de tonnerre pour Haaland !

Publié le 27 avril 2021 à 20h00 par A.D.

Etincelant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Haaland séduirait les meilleurs clubs d'Europe, qui voudraient le recruter lors du prochain mercato estival. Alors que le BVB se montrerait intransigeant concernant son numéro 9, le FC Barcelone et le Real Madrid seraient désormais hors jeu. Dans cette optique, Manchester United aurait pris la pole position pour le buteur norvégien.

Auteur de prestations époustouflantes depuis son arrivée au Borussia Dortmund en janvier 2020, Erling Haaland aurait l'Europe à ses pieds. En effet, toutes les meilleures écuries du continent, dont le Real Madrid et le FC Barcelone, s'arracheraient la pépite norvégienne et espéreraient se l'offrir dès le prochain mercato estival. Toutefois, le Borussia Dortmund ne compte en aucun cas laisser filer Erling Braut Haaland cet été. « Nous avons clairement exprimé notre position sur le cas Haaland. La décision ne sera pas prise sans le Borussia Dortmund. Peu importe où nous finissons, Erling continuera à jouer pour nous » , a affirmé Michael Zorc, le directeur sportif du club de la Ruhr.

Le Barça et le Real Madrid out pour Haaland ?