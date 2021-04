Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Haaland passe à la vitesse supérieure !

Publié le 27 avril 2021 à 15h30 par Th.B.

Alors qu’un départ du Borussia Dortmund semblait se préciser, la donne aurait quelque peu changée pour Erling Braut Haaland bien que le FC Barcelone fasse toujours autant le forcing en coulisse pour s’attacher ses services. Explications.

Le FC Barcelone, sous l’impulsion de Joan Laporta, ferait de la signature d’un numéro 9 une grosse priorité du mercato estival culé. Et le profil d’Erling Braut Haaland serait si apprécié dans l’administration Laporta que le buteur du Borussia Dortmund serait sa priorité offensive. D’ailleurs, le 1er avril dernier, Mino Raiola et Alf-Inge Haaland se sont rendus en Catalogne afin de tenir des discussions avec le nouveau président du FC Barcelone. SPORT révélait d’ailleurs que Laporta aurait assuré au clan Haaland que le Barça disposait de revenus suffisants pour à la fois convaincre le Norvégien de signer au FC Barcelone et le Borussia Dortmund au niveau de l’indemnité de transfert. Néanmoins, le prétendant au titre de Liga devrait se mesurer à son rival historique du Real Madrid, à Chelsea ou encore à Manchester City. Témoignant de ce perpétuel engouement autour d’Haaland sur le marché des transferts, le Borussia Dortmund aurait pris une grande décision.

Le prix d’Haaland en cas de départ est connu !

Selon CBS Sports , le comité de direction du Borussia Dortmund ne prendrait en considération une vente à l’intersaison pour Erling Braut Haaland si et seulement si le FC Barcelone ou les club intéressés présentaient une offre de 150M€, soit deux fois le montant de sa clause libératoire qui ne sera effective qu’en juin 2022. Eurosport UK a confirmé cette information ce mardi. Par le biais de son journaliste Dean Jones, le média britannique assure, via des « insiders » que ce serait le prix minimum réclamé par le BvB si un transfert devait avoir lieu à l’intersaison pour Haaland qui est sous contrat jusqu’en juin 2024.

Haaland ne bougerait pas à une seule condition