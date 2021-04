Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'opération Mbappé au cœur d'un désaccord entre Leonardo et Pochettino ?

Publié le 27 avril 2021 à 18h30 par Bernard Colas mis à jour le 27 avril 2021 à 18h46

Alors que le Real Madrid ne perd pas de vue Kylian Mbappé, le PSG pourrait aller piocher dans l’effectif de Zinedine Zidane en cas de transfert de l’international français. Mais dans les rangs parisiens, des divergences existeraient sur le sujet.

Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé laisse planer le doute pour son avenir. Comme vous l’a récemment révélé le10sport.com, Leonardo cherche absolument à prolonger l’international tricolore, qui se montre de son côté très réticent, souhaitant garder la mainmise sur sa carrière. Kylian Mbappé rêve toujours d’un futur départ à l’étranger et ne voit pas d’un bon oeil la signature d’un nouveau contrat à long terme. Ainsi, la position entre les deux camps reste très éloignée alors que le temps presse. « Ce n’est pas clair au niveau de sa décision, on connaît la situation de Kylian, il sait ce que l’on pense. Il a un an de contrat et deux mois. Il ne va pas finir son contrat aujourd’hui. Après, tout le monde parle. Sa décision ? Elle va arriver, c’est sûr. Quand ? Je ne pense pas que ce soit important aujourd’hui », confiait le directeur sportif du PSG au micro de Canal+ le week-end dernier. Ce dossier est suivi de près par le Real Madrid, qui rêve toujours de s’attacher les services de Kylian Mbappé après son échec en 2017. D’après la presse espagnole, Florentino Pérez n’aurait pas l’intention de tirer un trait sur le champion du monde tricolore malgré les problèmes financiers rencontrés par son club et l’échec du lancement de la Super Ligue, qui devait lui permettre de renflouer les caisses. Un intérêt qui plairait à Kylian Mbappé, de quoi placer le PSG dans une situation inconfortable. Si le Français venait à ne pas prolonger, son départ serait quasi obligatoire lors du prochain mercato sous peine de le voir partir gratuitement l’été suivant. Une occasion unique pour le Real Madrid.

Pochettino veut Varane, Leonardo rêve de Vinicius

Alors que Florentino Pérez devrait se séparer de nombreux joueurs cet été afin de maximiser ses chances dans l’opération Mbappé, le président du Real Madrid pourrait également tenter de proposer certains protégés de Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain. Une hypothèse qui pourrait satisfaire le club de la capitale, même si ce sujet ferait actuellement débat en interne. Durant son passage hebdomadaire dans la célèbre émission du Chiringuito , Eduardo Inda a en effet révélé ce lundi soir que Leonardo et Mauricio Pochettino n’étaient pas sur la même longueur d’onde concernant le prochain mercato. « Il y a une lutte amicale au sein du PSG parce que Leonardo veut prendre Vinicius et Pochettino veut un autre joueur du Real Madrid qui n'est pas Vinicius. Il est Français, et son nom est Raphaël Varane », a confié le directeur d’ OK Diario .

Le Real Madrid a déjà tranché sur la question