Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone fait une grosse annonce pour Neymar !

Publié le 27 avril 2021 à 22h15 par B.C.

Malgré l’avancée des discussions pour sa prolongation, Neymar reste bel et bien dans le viseur du FC Barcelone comme l’a confirmé une source du club à un média catalan.

Si Leonardo patine pour la prolongation de Kylian Mbappé, la tendance est radicalement différente concernant Neymar. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le Brésilien va signer un nouveau contrat avec le PSG jusqu’en juin 2026, avec une option pour une saison supplémentaire. Interrogé sur le sujet par RMC ce mardi, à la veille du choc face à Manchester City en demi-finale aller de la Ligue des champions, Neymar a d’ailleurs confirmé que sa situation allait prochainement être clarifiée : « Tout est presque réglé. (…) Vous savez, on est en discussion avec Paris... On n'est pas pressé. (...) Je me sens à l'aise. Je me sens vraiment très heureux ici au Paris Saint-Germain. » Une sortie lourde de sens alors que la presse espagnole a récemment relancé les rumeurs concernant un éventuel retour au FC Barcelone. Mais en Catalogne, cela n’a pas suffi à mettre fin au feuilleton Neymar.

Le Barça prévient le PSG pour Neymar