Mercato - Barcelone : Le premier renfort estival de Joan Laporta se précise sérieusement !

Publié le 27 avril 2021 à 21h30 par B.C.

Malgré la volonté du FC Barcelone de revoir à la baisse les termes de l’accord déjà trouvé il y a quelques mois avec Eric Garcia, le défenseur de Manchester City devrait bel et bien faire son retour en Catalogne.

Grand espoir de Manchester City, Eric Garcia s’apprête à quitter l’Angleterre. Le défenseur de 20 ans arrive en effet en fin de contrat et ne prolongera pas avec son club, et sa prochaine destination semble déjà identifiée. Interrogé sur son cas il y a quelques jours, Pep Guardiola a fait preuve de transparence dans ce dossier : « Eric Garcia est l'un de mes joueurs préférés. Il n'est pas sur le banc parce que je pense qu'il va déménager à Barcelone. » Le club catalan souhaite en effet récupérer son ancien joueur lors du prochain mercato estival et aurait déjà trouvé un accord avec Eric Garcia, avant de vouloir renégocier les termes du contrat négocié suite à l’arrivée de Joan Laporta à la tête du FC Barcelone. Un changement de position qui aurait fait douter le joueur de Manchester City, sans pour autant remettre en question son retour en Catalogne.

Eric Garcia se dirige vers le Barça