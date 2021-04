Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les grandes manoeuvres lancées pour Depay ?

Publié le 27 avril 2021 à 21h00 par A.D.

Le FC Barcelone et la Juventus seraient à la lutte pour le recrutement de Memphis Depay cet été. Pour rafler la mise et devancer son rival blaugrana, La Vieille Dame serait passée à la vitesse supérieure.

En fin de contrat le 30 juin, Memphis Depay serait (presque) condamné à quitter l'OL cet été. Une information qui n'aurait pas échappée au FC Barcelone. En effet, le club blaugrana aurait tenté de recruter Memphis Depay lors des deux dernières fenêtre de transferts. Mais à chaque fois, le Barça aurait manqué de ressources financières pour répondre aux attentes de Jean-Michel Aulas, notamment à cause de la crise liée au coronavirus. Alors que Memphis Depay sera libre de tout contrat à l'issue de la saison, Joan Laporta ne voudrait pas laisser passer cette occasion en or de boucler un transfert à 0€. Toutefois, le nouveau président du FC Barcelone devra remporter sa bataille contre la Juventus pour obtenir gain de cause.

La Juve aurait lancé les hostilités pour Memphis Depay