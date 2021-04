Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte s’ouvre pour ce joli coup en Premier League !

Publié le 28 avril 2021 à 1h45 par Th.B.

En quête de potentiels renforts au poste de milieu de terrain offensif, le PSG s’intéresserait à Jesse Lingard si l’on en croit les informations d’ESPN. Et chez l’Anglais, un départ de Manchester United se préciserait.

Au placard à Manchester United, Jesse Lingard s’est totalement relancé à West Ham où il est prêté depuis le mercato hivernal. Chez les Hammers , le milieu offensif anglais est totalement transfiguré et compte 9 buts en Premier League dont 2 réalisations dès ses débuts avec le club londonien. De quoi permettre au PSG de se pencher selon ESPN sur la situation de l’international anglais de 28 ans, capable de jouer numéro 10 ou sur les ailes. De plus, son contrat avec Manchester United ne court que jusqu’en juin 2022. Et la porte pourrait bien s’ouvrir pour Jesse Lingard.

Jesse Lingard déterminé à définitivement partir de Manchester United