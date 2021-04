Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar serait mis sous pression par… Leonardo !

Publié le 28 avril 2021 à 15h45 par Th.B.

Alors que Neymar n’aurait toujours pas donné son accord final aux dirigeants parisiens pour sa prolongation de contrat, le PSG aurait décidé de fixer une deadline afin d’à la fois mettre la pression à son numéro 10 et de pouvoir se projeter sur le marché des transferts.

C’était une première depuis 2018. Mardi, dans le cadre de la demi-finale aller de Ligue des champions opposant le PSG à Manchester City ce mercredi soir, Neymar se trouvait en conférence de presse et a évidemment été interrogé sur son avenir, ou plutôt sur la situation au niveau de sa prolongation de contrat qui a été convenue entre les dirigeants parisiens et le clan Neymar comme le10sport.com vous l’a souligné le 15 avril dernier. Néanmoins, le principal intéressé n’a pas confirmé cela lors de son point presse en évoquant simplement des discussions. De quoi permettre à L’Équipe de se pencher sur le dossier Neymar. D’après le quotidien sportif, le Brésilien pourrait se laisser tenter par un retour au FC Barcelone afin d’y retrouver Lionel Messi semblant proche de prolonger son contrat au club blaugrana. Selon certains bruits de couloir, cela serait la raison du stand-by de sa prolongation au PSG.

Une deadline fixée pour la prolongation de Neymar ?