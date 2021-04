Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Messi laisse la porte ouverte pour une arrivée au PSG !

Publié le 28 avril 2021 à 14h45 par Th.B.

De nouveau concrètement lié au PSG ces dernières heures depuis l’annonce du journaliste de TNT Sports Marcelo Bechler, Lionel Messi ne dispose toujours pas d’une offre du FC Barcelone, mais aurait entre ses mains une proposition ferme du PSG. Et l’entourage de Messi ne dément pas cette information.

Et si le PSG parvenait à mette la main sur Lionel Messi à l’intersaison ? En fin de contrat au FC Barcelone au mois de juin, l’Argentin n’a pas encore accepté de prolonger son engagement envers le club de sa vie. Comme Leonardo le faisait savoir dans la foulée du dernier mercato estival sur le plateau du Canal Football Club , il est normal que le PSG s’intéresse à la situation de Messi si la porte s’ouvre dans ce dossier. Et selon Marcelo Bechler, le directeur sportif du Paris Saint-Germain serait même passé à l’action en proposant un contrat de deux ans avec une année supplémentaire en option au sextuple Ballon d’or. Qu’en est-il réellement ?

« L’entourage de Messi ne confirme ni n'infirme l'offre du PSG »