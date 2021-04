Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’incroyable réponse du Barça à la rumeur Lionel Messi !

Publié le 28 avril 2021 à 11h10 par T.M.

Ce mardi, une bombe a été lâchée à propos d’une offre du PSG pour Lionel Messi. Pas de quoi visiblement ébranler le FC Barcelone.

Alors que Lionel Messi n’a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone, cela laisse donc la porte ouverte à un possible départ libre en fin de saison. Une opportunité que le PSG voudrait saisir et Leonardo serait passé à l’action pour l’Argentin. En effet, selon les informations de Marcelo Bechler pour TNT Sport, un contrat de deux saisons et une année supplémentaire en option aurait été proposé à Messi, qui pourrait ainsi avoir l’occasion de rejouer avec Neymar du côté du PSG.

« C’est normal qu’ils tentent »