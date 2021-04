Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar réussira-t-il à attirer Lionel Messi ?

Publié le 28 avril 2021 à 8h00 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone, Lionel Messi aurait reçu une offre de la part du PSG. Mais les Parisiens vont-ils réussir cet énorme coup ?

L'avenir de Lionel Messi n'en finit plus d'être commenté. Et pour cause, un an après avoir réclamé son départ, l'international argentin n'a toujours pas prolongé son contrat qui s'achève en juin prochain. La nomination de Joan Laporta au poste de président du FC Barcelone, en remplacement de Josep Maria Bartomeu, semble toutefois donner un atout important au Barça pour convaincre Lionel Messi de rester. Cependant, d'un point de vue économique, la menace est toujours présente puisque que le club catalan, qui a rêvé d'une Super Ligue, est en grande difficulté financière et présente une dette abyssale. Dans ces conditions, rien n'est acté pour le futur de Lionel Messi, d'autant plus que le PSG reste à l'affût. Mais le club de la capitale peut-il le faire ?

Le PSG lance les grandes manœuvres pour Messi