Mercato - PSG : Messi, Ronaldo... Leonardo a choisi sa priorité !

Publié le 28 avril 2021 à 19h15 par A.D.

Pour renforcer l'attaque de Mauricio Pochettino, Leonardo aurait coché les noms de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en vue du prochain mercato estival. Selon la presse italienne, le directeur sportif du PSG préférerait recruter le capitaine du FC Barcelone et aurait fait de CR7 un plan B.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi peut déjà négocier avec le club de son choix pour un transfert libre et gratuit en fin de saison. Toutefois, comme l'a expliqué Marcelo Bechler ce mardi soir sur TNT Sports Brésil , La Pulga ne voudrait pour le moment rien entendre quant à son avenir et serait focalisé sur sa fin de saison avec le Barça. Malgré tout, Leonardo, qui souhaiterait profiter de la situation contractuelle de Lionel Messi, serait déjà passé à l'action pour rafler la mise cet été. A en croire le journaliste brésilien, le directeur sportif du PSG aurait formulé une offre au capitaine du Barça : une proposition de deux années, plus une en option.

Lionel Messi en plan A et Cristiano Ronaldo en plan B ?