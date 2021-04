Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi a fixé ses conditions au PSG !

Publié le 28 avril 2021 à 8h30 par A.D.

Alors que son contrat avec le Barça arrivera à expiration le 30 juin, Lionel Messi aurait reçu une proposition de la part du PSG, mais pas de Joan Laporta. Sachant que le FC Barcelone n'aurait pas encore dégainé, La Pulga serait focalisée sur la fin de saison de son équipe et ne voudrait rien entendre quant à son avenir pour le moment.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone librement et gratuitement cet été. Et le PSG en serait parfaitement conscient. Selon les informations de Marcelo Bechler, divulguées ce mardi soir sur TNT Sports Brésil , Leonardo voudrait à tout prix sauter sur l'occasion et aurait déjà proposé un contrat à Lionel Messi en ce sens. En effet, le directeur sportif du PSG aurait formulé une offre de deux saisons, plus une en option à la star argentine. De son côté, le FC Barcelone n'aurait pas encore frappé car il serait fortement handicapé par la crise provoquée par le coronavirus.

Lionel Messi joue la montre pour son avenir

Par ailleurs, Marcelo Bechler s'est également prononcé sur la position de Lionel Messi quant à son avenir. Et à en croire le journaliste brésilien, le capitaine du FC Barcelone serait obnubilé par la Liga et la fin de saison de son équipe. Dans cette optique, Lionel Messi ne voudrait rien entendre concernant son avenir pour le moment. Leonardo et le PSG seraient donc contraint de s'armer de patience et d'attendre la fin de la saison pour être fixé pour Lionel Messi.