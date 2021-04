Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi se rapproche…

Publié le 28 avril 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le FC Barcelone, Lionel Messi figure sur les tablettes du PSG. Et Leonardo lui a enfin fait parvenir une offre de contrat pour rafler la mise dans ce dossier…

Et si le PSG réalisait l’un des plus gros coups de l’histoire en parvenant à recruter gratuitement Lionel Messi cet été ? L’avenir de Kylian Mbappé étant encore loin d’être fixé, Leonardo assure logiquement ses arrières sur le marché des transferts en étudiant différentes options, et Messi en fait partie. D’ailleurs, il semblerait que le directeur sportif du PSG se soit enfin décidé à accélérer pour recruter la star argentine du FC Barcelone, qui arrive en fin de contrat au mois de juin.

Le PSG a proposé un contrat à Messi

Comme l’a révélé le très sérieux journaliste brésilien Marcelo Bechler, qui avait révélé avant tout le monde le transfert de Neymar en 2017, le PSG aurait formulé une offre de contrat à Lionel Messi pour tenter de l’attirer gratuitement au Parc des Princes cet été. Une proposition de deux ans + une année en option qui mettrait d’ailleurs Leonardo en pole position pour accueillir Messi si ce dernier décidait de ne pas prolonger son contrat avec Barcelone d’ici la fin de la saison, et qui optimise donc les chances du PSG de compter une nouvelle star mondiale dans ses rangs.