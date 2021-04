Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola préparerait un sale coup à Leonardo !

Publié le 27 avril 2021 à 23h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Paulo Dybala pourrait quitter la Juventus lors du prochain mercato estival. Conscient de la situation, l'Atlético de Pep Guardiola aurait proposé un échange entre le joyau argentin et Alvaro Morata, actuellement prêté à la Juve.

Alors qu'il vit une saison plus que compliquée à la Juventus, Paulo Dybala pourrait prendre le large lors du prochain mercato estival. Handicapé par une multitude de pépins physiques et touché par le coronavirus dernièrement, le joyau argentin n'a pas eu beaucoup de matchs à se mettre sous la dent depuis le début de cet exercice 2020-2021. Pour toutes ces raisons, les négociations pour le renouvellement de Paulo Dybala ne se passeraient pas bien du tout. Et cette situation pourrait provoquer son départ cet été, puisqu'il sera en fin de contrat le 30 juin 2022. Alors que le PSG serait en embuscade, un autre club voudrait profiter de l'aubaine. Il s'agirait de l'Atlético de Diego Simeone.

Simeone aurait proposé un échange Dybala-Morata