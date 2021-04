Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est encore loin du compte pour ce joueur du Barça !

Publié le 27 avril 2021 à 22h45 par T.M.

A la recherche d’un arrière droit pour cet été, le PSG penserait notamment à Emerson. Toutefois, pour parvenir à un accord avec le FC Barcelone, Leonardo devra faire beaucoup plus.

Parmi les changements qui devraient être opérés cet été au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino, le poste d’arrière droit devrait être un gros chantier. En effet, au PSG, on aurait décidé de ne pas conserver Alessandro Florenzi, malgré une option d’achat de 9M€. Ainsi, un numéro 1 serait recherché, au même titre qu’une doublure puisque Colin Dagba ne fait pas l’unanimité. Et pour venir occuper ce couloir droit, Leonardo aurait déjà coché plusieurs noms parmi lesquels notamment celui d’Emerson. A 22 ans, le Brésilien est actuellement prêté par le FC Barcelone au Betis Séville et alors qu’il doit faire son retour en Catalogne cet été, il pourrait ne pas y rester longtemps… ou pas.

13M€, ce n’est pas assez !