Mercato - PSG : Messi, Mbappé… Leonardo sait comment satisfaire Neymar !

Publié le 28 avril 2021 à 5h30 par T.M.

D’ici peu, Neymar pourrait se retrouver bien seul au PSG. Mais Leonardo pourrait ne pas rester les bras croisés.

Rien n’est encore officiel et pourtant. Comme le10sport.com avait pu vous le confirmer, le PSG et Neymar sont tombés d’accord pour une prolongation de contrat allant jusqu’en 2026 avec une année en option. Reste désormais à annoncer cela, mais le Brésilien est donc parti pour continuer dans la capitale. La question sera ensuite de savoir avec qui. En effet, au PSG, il faudra entourer Neymar et bâtir un projet ambitieux. Alors que Lionel Messi est parti pour prolonger avec le FC Barcelone, Kylian Mbappé se rapprocherait lui du Real Madrid. Il va donc falloir trouver une nouvelle star.

Vinicius Jr, l’heureux élu !